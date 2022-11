Der „Schweinehirt“ wird von Anton Ohmstede gespielt. Foto: Alexander Block up-down up-down Aufführung in der Stadthalle Premiere des „Schweinehirt“ in Parchim mit langem Applaus bedacht Von Alexander Block | 07.11.2022, 12:47 Uhr

Märchenhaft ging es am Sonntag in der Stadthalle Parchim zu. Das junge Staatstheater Parchim hatte zur Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens „Der Schweinehirt“ geladen. Beim Publikum kam das Märchen gut an.