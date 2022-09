Kristen Stewart und Julianne Moore spielen in „Still Alice – Mein Leben ohne gestern“ Tochter und Mutter. Foto: Archiv up-down up-down Woche der Demenz Preisgekrönter Alzheimer-Film ist im Kino Parchim zu sehen Von Christiane Großmann | 18.09.2022, 13:19 Uhr

Begleitend zum Fachtag „Leben mit Demenz“ am 20. September in Parchim läuft in dieser Woche zweimal der Film „Still Alice“ im Kino Movie Star. Warum dieser Film so wertvoll ist.