Diakonie-Präsident Ulrich Lilie (r.) und Paul Philipps, Landespastor für Diakonie, unterwegs in der Parchimer Weststadt. Begleitet wurden sie auch von Robert Stenzel (l.) von der Kirchengemeinde St. Marien. Er bietet einmal in der Woche einen offenen Spieletreff in dem Stadtteil an.

FOTO: Christiane Groẞmann