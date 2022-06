Blaulicht FOTO: dpa Beim Ladendiebstahl erwischt Polizei nimmt stadtbekannten Mann vorläufig in Gewahrsam Von Christiane Großmann | 17.06.2022, 20:40 Uhr

In Parchim ist am Freitag ein Mann vorläufig in Gewahrsam genommen worden, nachdem er beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Darüber dürften viele Bürger erleichtert sein.