Die Kripo Schwerin fahndet jetzt mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualtäter in Parchim und erhofft sich dadurch Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. Juni 2023 mitten in der Innenstadt.

An besagtem Tag wurde gegen 23.30 Uhr eine Jugendliche von einem bislang Unbekannten in die Seitengasse zwischen der VR-Bank und einem Blumengeschäft gezogen und unsittlich berührt. Laut Polizeiangaben habe sich das Opfer selbst aus der Situation befreien können. Es sei laut Polizei nicht auszuschließen, dass Passanten den Vorfall mitbekommen haben.

Phantombild auf der Polizei-Internetseite veröffentlicht

Durch die Mithilfe des Opfers konnte ein Phantombild erstellt werden, das die Landespolizei MV nun auf ihrer Internetseite öffentlich macht. Demnach war der Täter etwa 1,80 Meter groß, um die 28 bis 32 Jahre alt und von normaler Statur. Der Mann trage kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen Vollbart und soll gebrochen Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose angehabt haben. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, nimmt die Polizei unter Telefon 038208 888 2224 entgegen.

