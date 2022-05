Bringt Lieblingstexte der letzten Jahre mit nach Spornitz: Theresa Steigleder. FOTO: Franziska Hauser Poetry-Slam in Spornitz Theresa Steigleder trägt Lieblingstexte der letzten Jahre vor Von Christiane Großmann | 29.05.2022, 11:32 Uhr

Wiedersehen macht Freude: Junge Autorin aus Greifswald gastiert am 11. Juni in der sanierten Kirche in Spornitz. Ihre Themen sind unter anderem Achtsamkeit und Umbrüche.