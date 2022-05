Dide Hubbrücke in Plau FOTO: Michael-Günther Bölsche Hubbrücke in Plau Brücke in Plau hebt sich für die Bootsführer Von Michael-Günther Bölsche | 11.05.2022, 07:04 Uhr

Wenn Bootstouristen und Schiffe die Elde-Müritz-Wasserstraße zwischen Plauer See und der Elde nutzen, dann unterfahren sie auch stets die Hubbrücke in Plau am See. Dabei handelt es sich um eine 1916 gebaute Hubbrücke mitten im Zentrum der Seestadt und ist zugleich eine Attraktion und ein beliebtes Fotomotiv für die Touristen.