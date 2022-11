Die Vorfreude auf Weihnachten steigt mit jedem Tag. Lebendige Adventskalender sollen die Wartezeit aufs Fest versüßen. Symbolfoto: Jonas Walzberg / dpa up-down up-down Zwischen Plau und Spornitz Lebendige Adventskalender: Statt Süßkram gibt es Gemeinschaft Von Christiane Großmann | 30.11.2022, 16:12 Uhr

Am 1. Dezember beginnt der Countdown: noch 24 Tage bis zum Heiligabend. In Plau am See, Lancken und anderen Orten der Region werden wieder lebendige Adventskalender veranstaltet. Das erwartet die Besucher.