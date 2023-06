In dem fünfgeschossigen Plattenbau steht kaum eine Wohnung leer. Foto: H. Gatter up-down up-down Offene Rechnungen des Vermieters Mieter in Sorge: Plattenbau in der Hase-Straße droht Wassersperre Von Katja Frick | 30.06.2023, 16:55 Uhr

Erneut gibt es Probleme im Plattenbau in der Walter-Hase-Straße in Parchim. Weil der Vermieter die Rechnungen nicht bezahlt haben soll, wollen die Stadtwerke am 4. Juli die Trinkwasserversorgung in dem Haus mit zahlreichen Wohnungen einstellen.