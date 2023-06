Paul hatte sich für das Sommerfest passend zum Motto verkleidet. Foto: Luisa Malitz up-down up-down Südstadt-Kita in Parchim Pirat Paul und seine Crew sind bereit zum Entern ihrer neuen Kita Von Christiane Großmann | 16.06.2023, 15:28 Uhr

In wenigen Tagen beziehen die Kinder aus der Südstadt-Kita in Parchim ein neu errichtetes Haus in der Regimentsvorstadt. Vor dem Umzug gab es noch mal richtig Trubel: beim Piraten-Sommerfest.