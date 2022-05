Laden zum Saisonstart ein: Fördervereinsvorsitzender Hans-Werner Beck, Museumsführerin Kerstin Zimmermann und Pingelhof-Freund Carsten Schwarz (v.l.) FOTO: Christiane Groẞmann Muttertag im Grünen Pingelhof startet am Sonntag in die Freiluftsaison Von Christiane Großmann | 02.05.2022, 14:51 Uhr

Mit einem Fest zum Muttertag startet der Pingelhof in Alt Damerow am 8. Mai in die diesjährige Saison. Zum ersten Mal ist in diesem Frühjahr auch das Storchennest besetzt.