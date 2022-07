Endlich mal wieder in größerer Runde nach dem Mecklenburglied gemeinsam schunkeln. Veranstaltungen in größerer Runde waren coronabedingt lange Zeit nicht möglich. FOTO: Christiane Groẞmann up-down up-down Wohnen im Alter Pflegedienst Löwenherz in Parchim plant WG für Menschen mit Demenz Von Christiane Großmann | 14.07.2022, 11:37 Uhr

In Parchim ging ein neuer Pflegedienst an den Start. Er betreibt auch die Tagespflege in der Scharnhorststraße und hat weitere Pläne.