Mit 190 Betreuungsplätzen ist die Kapazität im Hort der Adolf-Diesterweg-Grundschule voll ausgereizt. Foto: Christiane Groẞmann Kinderbetreuung in Parchim Städtische Horte voll bis unters Dach: AWO schafft neue Plätze Von Christiane Großmann | 22.06.2023, 16:13 Uhr

Der Bedarf an Betreuungsplätzen im Hort steigt in Parchim weiter an. Die drei städtischen Horteinrichtungen sind längst voll ausgelastet. Jetzt wurde eine Lösung entwickelt, damit Kinder mit einem Betreuungsanspruch versorgt sind.