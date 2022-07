Die Betrüger setzten den Parchimer lange unter Druck. Sie wollten von ihm die Codes von Google Play Karten. FOTO: Julian Stratenschulte (Symbolfoto) up-down up-down Gewinn versprochen Parchimer wird Opfer von Telefonbetrügern Von Alexander Block | 05.07.2022, 12:22 Uhr

In Parchim ist ein Mann Opfer eines Telefonbetrugs geworden. Erst als er schon 1000 Euro verloren hatte, fiel ihm der Betrug auf. Die Täter rufen noch immer an und versuchen an Geld zu kommen.