Der Name ist Programm: In der Kita Parchimer Stadtmusikanten wird Musik groß geschrieben. Foto: Christiane Groẞmann Tag der offenen Tür Parchimer Stadtmusikanten laden zum Fest in ihre neue Kita ein Von Christiane Großmann | 21.09.2022, 10:09 Uhr

Zum Tag der offenen Tür in der neu erbauten DRK-Kindertagesstätte in der Parchimer Weststadt gibt es am 24. September viele Angebote für kleine und große Besucher.