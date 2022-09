Das Schmücken der Kirche zum Erntedankfest übernehmen alljährlich freiwillige Helfer. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Mit Kirchenkaffee Parchimer Stadtgemeinden feiern Erntedank 2022 in Georgenkirche Von Christiane Großmann | 27.09.2022, 11:49 Uhr

Am 2. Oktober wird auch in Parchim das Erntedankfest gefeiert. Zum Schmücken und Dekorieren der Kirche sind bereits am Freitag viele freiwillige Helfer willkommen.