Angelsport Angelteam aus Parchim erreicht starke Platzierung bei den Lure Masters in den Niederlanden Von Lisa Bach | 28.09.2023, 15:50 Uhr Jan Hoffmann mit einem der größten Fänge des Teams, einem stattlichen Hecht. Foto: Rainer Gruhlke up-down up-down

Drei Tage je acht Stunden angeln. Was für den berufstätigen Hobbyangler klingt wie ein Traum, ist für Profis harte Arbeit. Bei den Lure Masters kamen im September 240 Angelprofis in den Niederlanden zusammen. Zwei Angler aus Schwerin, die für ein Parchimer Team am Start waren, erzählen, wie sie das Turnier erlebt haben.