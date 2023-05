Die Hula-Hoop-Show war einer der Höhepunkte der Aufführung. Foto: Alexander Block up-down up-down Grundschule West Parchim 270 Schüler stärken bei Zirkusaufführung soziale Kompetenzen Von Alexander Block | 19.05.2023, 10:27 Uhr

In dieser Woche war der Zirkus Smiley zu Besuch an der Grundschule West in Parchim. Die Schüler erlernten viele Kunststücke und boten Familien und Freunden tolle Shows. Ziel ist es, dass Selbstvertrauen der Kinder zu stärken.