Die Schüler der Fritz-Reuter-Schule sammelten einige Säcke voll Müll in Parchim. Foto: Marie-Sophie Szeszka
Frühjahrsputz in Parchim Schüler der Fritz-Reuter-Schule sammeln Müll in Parchim Von Alexander Block | 04.04.2023, 11:53 Uhr

Die Fritz-Reuter-Schule in Parchim hat sich am diesjährigen Frühjahrsputz in der Eldestadt beteiligt. Vor allem weggeworfene Zigarettenstummel sorgten für Unmut bei den Schülern.