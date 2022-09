Inna Kravchuk ist wegen einer Behinderung auf den Rollstuhl angewiesen. Sie hat auch einen, doch diesen kann sie alleine nicht fahren und ihrer Oma Rosa Musienko fällt es immer schwerer, diesen zu schieben. Foto: Alexander Block up-down up-down Parchimer sammeln Spenden Junge Ukrainerin Inna Kravchuks braucht dringend neuen Rollstuhl Von Alexander Block | 23.09.2022, 13:49 Uhr

Die 22-Jährige ist mit ihrer Oma vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Beide sind in Dargelütz untergekommen und dankbar für die Hilfe vom Netzwerk für Flüchtlinge in Parchim. Die Frauen haben schwere Zeiten hinter sich.