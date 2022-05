Claudius Dreilich mischte sich beim Klassiker „Über sieben Brücken“ unters Publikum. FOTO: Thomas Zenker Konzert Parchimer Publikum ging mit Karat über sieben Brücken Von Thomas Zenker | 08.05.2022, 10:52 Uhr

Volle Stadthalle, beste Stimmung, Gänsehaut-Feeling und gute Musik – was will man mehr. Die Kultband Karat macht auf ihrer Jubiläumstour in Parchim Station.