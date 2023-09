Abschluss des Kultursommers Parchimer Publikum feiert erstes Electronic Open Air am Stadthaus Von Alexander Block | 08.09.2023, 15:03 Uhr Bis in den Abend tanzten und feierten die Parchimer an den Stadthaustreppen. Foto: Anika Bischoff up-down up-down

Dass ein kurzweiliges Elektrokonzert am Donnerstagabend in Parchim so viele Menschen begeistert, damit hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Doch bei sommerlichen Temperaturen und guter Musik kam schnell Feierabend- und Partystimmung auf.