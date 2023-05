Beim Kinderfest am 1. Juni am Haus der Jugend gibt es auch ein Wiedersehen mit Parchims Angeljugend. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Treffpunkt Haus der Jugend Parchimer organisieren gemeinsames Fest zum Kindertag am 1. Juni Von Christiane Großmann | 25.05.2023, 16:36 Uhr

Vom Zauberer bis zum DJ wird am 1. Juni in Parchim eine Menge aufgeboten, um den Kindern einen erlebnisreichen Ehrentag zu bereiten. Das ist der Plan für die große Veranstaltung am Haus der Jugend.