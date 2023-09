Die Landtagsabgeordnete Steffi Pulz-Debler (Die Linke) lädt am 25. September erneut zu einer Vernissage ins Linkskontor in der Langen Straße 42 in Parchim ein. Diesmal wird eine Werkschau des in Arizona geborenen amerikanischen Künstlers und Illustrators Brian Stauffer gezeigt. Möglich wurde diese Ausstellung durch eine Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Kurator der Werkschau von Brian Stauffer gibt Einführung

„Zur Eröffnung wird Gert Gampe, der die Werkschau von Brian Stauffer im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung kuratiert hat, eine Einführung in das Werk geben und den Künstler vorstellen“, kündigt Steffi Pulz-Debler an.

Die Arbeiten des Künstlers behandeln häufig brisante soziale und gesellschaftliche Themen. „Seit Mitte der 1990er Jahre ist Stauffer für seine oft satirischen Titelbilder bekannt, die von Zeitschriften wie Rolling Stone, Time Magazine, The Nation, Village Voice, The New Yorker und in Deutschland auch vom Spiegel - zuletzt in Nr. 11/2022 - und der Zeit gedruckt wurden. Jüngst hat er sich insbesondere mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung.

Um die Welt ging Stauffers Illustration des damaligen US-Präsidenten Donald Trump mit weit aufgerissenem Mund, der eine medizinische Maske über die Augen gespannt trägt. Damit nahm Stauffer Bezug auf den fragwürdigen Umgang der Trump-Administration mit der Corona-Pandemie, die immer wieder fälschlich behauptete, das Virus sei unter Kontrolle und werde von selbst verschwinden.

Illustrator liebt das gesellschaftskritische Potenzial von Bildern

Zur Macht seiner Kunst sagt Stauffer: „Ich liebe das Potenzial von Bildern, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. Es ist sehr befriedigend, korrupte und unmenschliche Handlungen oder Maßnahmen in der Politik in einem Bild offenzulegen. Mich reizt es, Machtmissbrauch, Rassismus und Intoleranz zu ergründen.“

Stauffers Bilder sind Teil der ständigen Sammlungen von The Wolfsonian, Museum of the Society of Illustrators in New York, The American Institute of Graphics Artists, Newseum of Washington D.C. und The Art Directors Club of New York.

Beginn der Vernissage ist am Montag um 18 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.