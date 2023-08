Stadthaus bietet Möglichkeit Parchimer können wieder Ideen zur Entwicklung der Innenstadt einbringen Von Alexander Block | 03.08.2023, 16:45 Uhr Bei der Einkaufsnacht in Parchim war die Innenstadt belebt. Die Bürger sollen sich mit ihren Ideen weiter für die Innenstadt einbringen können. Foto: Alexander Block up-down up-down

Die Einwohner Parchims sind in diesem Monat wieder aufgerufen, ihre Wünsche, Nöte und Probleme der Innenstadt an die Verwaltung heranzutragen. Die Möglichkeit dazu gibt es im Stadthaus in der Blutstraße.