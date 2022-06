Jungen und Mädchen aus der Kita „Freundschaft“ brachten am Freitag ihre Zeichnungen zur Bäckerei Pahnke. FOTO: Christiane Groẞmann Für Schaufenster in Parchim Kinder malen Bilder von ihren Lieblingsorten Von Christiane Großmann | 17.06.2022, 16:15 Uhr

Pünktlich zur Einkaufsnacht in Parchim am 18. Juni präsentieren viele Einzelhändler Kinderzeichnungen in ihren Schaufenstern. Was es damit auf sich hat und wer hinter der Aktion steckt.