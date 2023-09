Demonstration in der Innenstadt Parchimer Iraner fordern „Frauen, Leben, Frieden“ und Ende des Regimes Von Alexander Block | 23.09.2023, 15:20 Uhr Die Demonstration am Sonnabendvormittag auf dem Schuhmarkt. Foto: Alexander Block up-down up-down

Auf dem Schuhmarkt in Parchim kamen am Samstag iranische Flüchtlinge und Unterstützer zusammen, um an den Tod der iranischen Protestikone Jina Mahsa Amini vor einem Jahr, und an viele weitere Opfer der iranischen Regierung erinnern.