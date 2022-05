FOTO: Michael-Günther Bölsche Tedi-Brand in Parchim Nach Großfeuer bedanken sich Kameraden für gezeigten Teamgeist Von Christiane Großmann | 11.05.2022, 14:01 Uhr

Vor einer Woche brannte der Tedi-Markt in Parchim lichterloh. Die Parchimer Kameraden posteten am Mittwoch auf ihrer Facebookseite ein Dankeschön an alle, die Schlimmeres verhindert haben.