Interaktive Workshops sollen das Miteinander fördern. Foto: Petra Bahl up-down up-down Fritz-Reuter-Schule in Parchim Schüler aus acht Nationen üben sich im respektvollen Umgang Von Christiane Großmann | 31.05.2023, 13:06 Uhr

An der Fritz-Reuter-Schule in Parchim lernen Schüler mit Wurzeln in vielen verschiedenen Ländern. Interaktive Workshops sollen das Miteinander fördern.