Klimawandel macht es möglich Parchim wird durch Hobby-Winzer Thomas Göhler zum Weinbaugebiet Von Alexander Block | 10.03.2023, 18:56 Uhr

Dass auch in Mecklenburg Weinanbau möglich ist, beweist Hobby-Winzer Thomas Göhler in Parchim. Gerade hat er seinen 2022er-Jahrgang abgefüllt. Hier erklärt er, wie ein guter Wein auch an der Elde gelingt.