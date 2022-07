Ein Grund zum Feiern: Bei RoweMed wurde am Freitag die neue Fertigungshalle offiziell eingeweiht. FOTO: Christiane Kasper up-down up-down Wirtschaft in Parchim Weltfirma RoweMed nimmt Produktion in viertem Reinraum auf Von Christiane Großmann | 01.07.2022, 17:19 Uhr

Der Medizintechnik-Hersteller in Parchim erweitert seine Produktionskapazität. Am Freitag wurde in Parchim eine neue Fertigungshalle unter Reinraumbedingungen symbolisch eingeweiht. Mitarbeiter werden ständig gesucht.