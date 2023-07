Der Wohnblock in der Walter-Hase-Straße 26 - 32 in der Parchimer Weststadt. Foto: Gatter up-down up-down Vermieter zahlt Rechnung nicht Parchim: Wassersperrung in der Walter-Hase-Straße abgewendet Von Katja Frick | 03.07.2023, 13:26 Uhr

Am Wochenende gab es vor dem Plattenbau in der Weststadt Parchim eine spontane Einwohnerversammlung. Viele Einwohner erfuhren erst da von der Androhung der SWP, das Wasser in dem Wohnblock dauerhaft abzustellen. Nun hat sich Bürgermeister Dirk Flörke eingeschaltet.