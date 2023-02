Soll ebenfalls umbenannt werden: die Lindenstraße in Malchow. Eine gleichnamige Straße gibt es auch in Parchim. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Neue Namen für acht Straßen Parchim: Was die Straßenumbenennung für die Einwohner bedeutet Von Christiane Großmann | 28.02.2023, 15:41 Uhr

In der Kreisstadt von LUP gibt es Dopplungen bei den Straßennamen. Deshalb sollen zum Beispiel die Parchimer Straße in Dargelütz und die Lindenstraße in Malchow umbenannt werden. Das sind die nächsten Schritte.