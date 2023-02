Die Firma bmp wird in diesem Jahr wieder auf dem Stadtfest vertreten sein. Im vergangenen Jahr brachten Ines Prehn, Assistenz des Managements (l.), und Personalchefin Janine Ahrens sogar ein Gewinnspiel mit. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Wirtschaftsmeile 2023 Unternehmen suchen auf dem Stadtfest Parchim neue Mitarbeiter Von Christiane Großmann | 20.02.2023, 19:38 Uhr

In der Kreisstadt und der Region ansässige Firmen gehen am 13. Mai 2023 in die Offensive: Sie stellen sich in der Langen Straße vor. Dieses Anliegen verbirgt sich hinter der Aktion der Stadt.