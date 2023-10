Problem-Vermieter Neues Drama in der Parchimer Hase-Straße: Heizungsrohr undicht und keiner repariert Von Katja Frick | 10.10.2023, 18:40 Uhr Wieder einmal geht es um den Plattenbau in der Walter-Hase-Straße 26 bis 32, diesmal um den Aufgang Nr. 29. Archivfoto: Gatter up-down up-down

In dem schon mehrmals durch drohende Wasser- und Stromsperren wegen unbezahlter Rechnungen des Vermieters auffällig gewordenen Plattenbau in der Weststadt von Parchim strömt Wasser aus einem defekten Heizungsrohr in einen Keller mit Stromkästen. Manuela Bauers ist verzweifelt.