Öffentliche Toilette nicht nutzbar Schon wieder Vandalismus in Parchim: Toilette an der Fahrradstation Mönchhof zerstört Von Haley Hintz | 11.08.2023, 07:36 Uhr | Update vor 2 Std. Die Toilette an der Fahrradstation Möchnhof ist derzeit nicht nutzbar. Foto: Alexander Block

Die Toilette in Parchim kann durch den Schaden nicht genutzt werden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Fahrradstation Opfer von Vandalismus wird – und auch an anderen Stellen in der Stadt wüteten zuletzt Vandalen.