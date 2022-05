Demo für den Klimaschutz im vergangenen Sommer in Halle. Auch Parchimer Klimaschützer waren dabei. FOTO: Pulz-Debler/Archiv Parchim Stadt stellt Klimaschutzkonzept vor und will Bürger beteiligen Von Katja Frick | 09.05.2022, 16:49 Uhr

Mit einiger Verspätung werden am 12. Mai in der Stadthalle Grundzüge der Pläne vorgestellt, wie die Parchimer zum Klimaschutz beitragen können. Bürger sollen in Arbeitsgruppen Ideen dazu einbringen.