Aktion auf dem Wochenmarkt Parchim wirbt mit fair gehandeltem Kaffee für nachhaltigen Konsum Von Christiane Großmann | 23.05.2022, 14:40 Uhr

Parchim beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne „Fair in den Tag“. Am 25. Mai können Besucher des Wochenmarktes an einem Stand unter anderem gerecht gehandelten Kaffee kosten und sich informieren.