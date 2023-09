Anlässlich des internationalen Weltfriedenstags laden die Parteien SPD, CDU, Grüne und Linke, die sich zum Bündnis „Demokratie in Bewegung“ zusammengeschlossen haben, am kommenden Samstag, 23. September, zu einer geführten Friedensradtour ein. Die Route führt von Parchim aus, über Spornitz und Neustadt-Glewe zur Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin.

Start- und Treffpunkt ist am Samstag um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz von Hydraulik Nord in der Parchimer Weststadt. Gegen 9.15 Uhr erreicht die Tour die Kirche in Spornitz und gegen 10 Uhr das Rathaus in Neustadt-Glewe. Hier können sich weitere Interessierte anschließen. Die Tour umfasst etwa 30 Kilometer.

Die Route der Friedenstour 2023. Foto: SPD Ludwigslust-Parchim

Gedenken und Kranzniederlegung

Nach der Ankunft um 11 Uhr auf dem ehemaligen Lagergelände in Wöbbelin werden Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Die Linke) und Rolf Christiansen, Vorsitzender des Verein Mahn- und Gedenkstätten und ehemaliger Landrat, zwei Reden anlässlich des Weltfriedenstags abhalten, der an diesem Donnerstag begangen wird. Danach wird zur Kranzniederlegung und zum Gedenken aufgerufen. Im Anschluss an die Zeremonie folgt ein kurzer Rundgang über das ehemalige Lagergelände.

Mittagessen und Führung geplant

Gegen 12 Uhr gibt es einen kostenfreien Mittagsimbiss in der Mahn- und Gedenkstätte. Zudem wird danach eine Führung durch die Dauerausstellung und über den Ehrenfriedhof angeboten. Gegen 13.30 Uhr soll die Rückfahrt angetreten werden.

„Wir freuen uns sehr auf Euer Kommen – ob auf dem Rad oder mit dem Auto“, teilt die SPD mit. Um eine kurze Anmeldung per Mail an willem.smakman@spd-lup.de wird gebeten.