An den Festtagen arbeiten? Für Viola Mrosek ist das kein Problem. Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Einkaufen in der Lindenstraße Späti in Parchim auch an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet Von Christiane Großmann | 23.12.2022, 14:23 Uhr

Der „Früh und Spät“ in der Innenstadt von Parchim ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Das heißt für das kleine Team: Auch an den Feiertagen wird gearbeitet.