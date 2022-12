Schwäne sind von der Natur so ausgestattet worden, dass sie den Winter gut aushalten können, egal ob auf dem Wockersee oder wie auf dem Foto im Slater Moor. Foto: Thomas Zenker up-down up-down Eiseskälte in Parchim Müssen wir uns Sorgen um die Schwäne auf dem Wockersee machen? Von Christiane Großmann | 16.12.2022, 14:45 Uhr

Es friert wie verrückt. Am Wochenende werden in Parchim bestimmt viele Spaziergänger dick eingemummelt um den Wockersee wandern. Immer wieder meinen Passanten, die Schwäne würden festfrieren. Warum dem nicht so ist.