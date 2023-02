Politiker Christian Brade zeigt am Girls und Boys Day Jugendlichen seine Arbeit im SPD-Wahlkreisbüro in Parchim. Foto: Katja Frick up-down up-down Girls und Boys Day 2023 Christian Brade zeigt Jugendlichen seine Arbeit als Politiker Von Alexander Block | 20.02.2023, 17:21 Uhr

Was ein Politiker alles macht und was auch junge Menschen in der Politik bewegen können, zeigt der Landtagsabgeordnete Christian Brade in seinem Wahlkreisbüro in Parchim am Girls und Boys Day im April. Wie sich Jugendliche bewerben können.