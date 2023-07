Pflegedienstleisterin Katrin Vlachojannis (v.) stimmt mit den Teilnehmern der Demo immer wieder lautstarke Sprechchöre und Trillerpfeifenkonzerte an. Foto: Alexander Block up-down up-down Demonstration in Parchim Initiative „Pflege in Not“ legt Verkehr auf Moltkeplatz lahm Von Alexander Block | 07.07.2023, 15:45 Uhr

Landesweit gingen am Freitag Pflegedienste in MV auf die Straße, um auf die prekäre Lage in der Pflege von Menschen aufmerksam zu machen. In Parchim blockierten die Demonstranten den verkehrsreichen Moltkeplatz. Einer Frau kamen dabei die Tränen.