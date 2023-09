Zukunft der Berufsschulen Simone Oldenburg mischt sich in Parchim in Debatte um Berufliches Bildungszentrum ein Von Katja Frick | 06.09.2023, 17:24 Uhr Bildungsministerin Oldenburg im Gespräch mit der Schulleitung des RBB. Foto: Katja Frick up-down up-down

Bildungsministerin machte am Mittwoch Station in der Berufsschule Parchim, Hauptstandort des Beruflichen Bildungszentrums in LUP. Wolfgang Waldmüller, Christine Klingohr und auch die Schulleitung brachten das Gespräch schnell auf die bestehenden Probleme.