Sangen auch schon mal gemeinsam in der Severiner Kirche: die New Melody Voices und der Goethe-Grundschulchor. Foto: Patrick Malitz / Archiv up-down up-down Sonnabend in der Goetheschule New Melody Voices und Schulchor geben in Parchim Winterkonzert Von Christiane Großmann | 23.02.2023, 13:50 Uhr

Ein Erwachsenen- und ein Kinderchor treten am 25. Februar gemeinsam in der Aula der Goethe-Grundschule auf. Was Besucher an diesem Nachmittag erwartet.