Akkordeonspieler Martynas Levickis mit seinem Streicher-Ensemble beim Auftritt im Solitär in Parchim. Foto: Alexander Block up-down up-down Konzert im Solitär Akkordeonist Martynas Levickis begeistert bei Festspielen MV in Parchim Von Alexander Block | 07.07.2023, 17:29 Uhr

Die Festspiele MV waren am Donnerstag zu Gast in Parchim. Der diesjährige Preisträger der Festspiele Martynas Levickis zog das Publikum mit seiner Akkordeonmusik in den Bann. Demnächst können Sie das Konzert im Radio nachhören.