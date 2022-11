Brachte die Gäste der Vereinsweihnachtsfeier mit ihrem erfrischenden Auftritt schnell in Weihnachtsschwung: Laura Peter Foto: Christiane Groẞmann up-down up-down Club am Südring in Parchim Ihr herzerfrischender Auftritt versetzt Zuhörer in Weihnachtslaune Von Christiane Großmann | 27.11.2022, 13:33 Uhr

Der Trägerverein vom Club am Südring lud seine Mitstreiter am Sonnabend zur Vereinsweihnachtsfeier ein. Laura Peter aus Raduhn sorgte an diesem Abend für besondere Momente.