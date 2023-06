Erpressung per Computer: Die Polizei warnt vor gefälschten Schreiben. Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Neue Fake-Mails in Parchim und Ludwigslust Kinderporno-Erpresser benutzen Namen von echten Polizisten Von Michael-Günther Bölsche | 22.06.2023, 10:26 Uhr

Der Vorwurf schockt: Ein Haftbefehl wegen Kinderpornografie ploppt jetzt auf Bildschirmen in Mecklenburg-Vorpommern auf. Erste Schreiben erreichen Empfänger in Ludwigslust und Parchim. Was dahinter steckt und was die „echte“ Polizei rät.