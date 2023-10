Alle paar Stunden schleppen Manuela Bauers und ihr Mann zwei Regentonnen mit Wasser aus dem Keller ihres Wohnblocks in der Walter-Hase-Straße 29. „Im Rohr für den Zu- und Ablauf des Speichers für das Heizungswasser sind mehrere Löcher. Das eine ist jetzt ein Riss geworden, aus dem jetzt permanent Wasser ausströmt“, erzählt die – wohlgemerkt deutsche – Mieterin.

Aus dem defekten Heizungsrohr fließt permanent Wasser in einen Keller mit Stromkästen. Foto: Bauers

Doch bekanntlich leben in dem Plattenbau in der Weststadt Parchims auch Menschen anderer Nationalitäten, so aus dem Iran, der Ukraine und Russland. Dramatisch ist dabei: „In dem Keller sind mehrere Stromkästen. Wenn wir das Wasser einfach laufen lassen würden, wäre das sehr gefährlich. Wasser und Strom vertragen sich nicht“, sagt Manuela Bauers.

Neue Hausverwaltung wusste nichts vom Objekt Hase-Straße Parchim

Eigentlich wäre natürlich der Vermieter beziehungsweise seine Hausverwaltung verantwortlich dafür, das Problem zu beheben. Doch wie schon so oft vorher: Weder die in Norddeutschland als Problem-Vermieter bekannte Nord I Real Estate ließ sich von Manuela Bauers erreichen noch die Hausverwaltung. Dabei gibt es jetzt eine neue: Ivere Property Management aus Gera hat seit dem 1. Oktober die Hausverwaltung der Walter-Hase-Straße 26 bis 32 übernommen, wie den Mietern in einem Schreiben mitgeteilt wurde.

Manuela Bauers hat deshalb Hanka Gatter – Frau des Jahres 2023 in MV – gebeten, zu helfen. „Ich habe am Sonntag, als das Problem akut wurde und das Wasser aus dem Heizungsrohr begann, in Strömen zu fließen, die Hausverwaltung angerufen. Nach etwa einer Stunde in der Warteschleife ist jemand rangegangen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Hausverwaltung gar nicht wusste, dass sie nun verantwortlich für das Objekt ist“, erzählt Hanka Gatter.

Nachdem die Hausverwaltung das Objekt in ihr System aufgenommen hatte, bemühte sich ein Mitarbeiter um einen Handwerker für die Reparatur der Havarie. „Aber angeblich konnten sie niemanden im Raum Parchim finden“, so Hanka Gatter.

Lösung für Parchimer in Sicht – aber Situation bleibt gefährlich

Auf einen Anruf unserer SVZ-Redaktion meldete sich jedoch am Dienstagnachmittag ein Mitarbeiter von Ivere mit dieser Information: „Wir konnten bisher tatsächlich niemanden für eine Reparatur finden, weil kein Handwerker Kapazitäten dafür frei hatte. Aber jetzt hat die Firma Grade aus Techentin zugesagt, sich am Anfang nächster Woche den Schaden einmal anzusehen.“

Bis dahin wird noch viel Wasser in den Keller fließen und die Situation bleibt brenzlig. „Als wir gestern das Wasser aus der Regentonne im Hof ausgeschüttet haben, war jemand von den Stadtwerken da und hat gesagt, wenn der Schaden nicht bald repariert sei, würden sie das warme Wasser abstellen“, erzählt Manuela Bauers. Und damit auch die Heizung.

„Das geht doch alles so nicht. Von Sonntag zu Montag sollen nachts vier Grad werden und in dem Aufgang leben Kinder“, findet Manuela Bauers und hört sich am Telefon so an, als ob sie den Tränen nah ist. Durch das undichte Heizungsrohr komme schon jetzt nur noch lauwarmes Wasser in den Wohnungen an.

Bürgermeister Dirk Flörke: Stadt Parchim wird nichts unternehmen

Die Stadt Parchim wird jedenfalls nichts unternehmen. Auf die Frage der SVZ, ob zum Beispiel angedacht sei, zunächst schnell selbst eine Reparatur zu organisieren und zu bezahlen, antwortete Bürgermeister Dirk Flörke (CDU): „Eine rechtliche Grundlage für eine Ersatzvornahme durch die Stadt ist nicht gegeben.“

Nach dem Drama wegen der drohenden Wassersperrung im Juli hatte die Stadt der Redaktion erklärt, sich dringlich an den Vermieter gewandt zu haben, um die Umstände der Mieter zu verbessern. „Dies blieb ohne Rückmeldung“, so Dirk Flörke.

Rainer Raescke von den Linken hat Manuela Bauers am Mittwoch zu einer Beratung durch den Mieterverein Parchim-Lübz ins Linkskontor eingeladen, um grundsätzlich zu klären, was Mieter in solchen Situationen unternehmen könnten.