Auktion in Parchim Junges Staatstheater: Bieterschlacht um alte Theatermöbel in der Kulturmühle Von Alexander Block | 25.09.2023, 16:03 Uhr Sarah Mickan und Tim Lengsfeld ersteigerten diesen Wegweiser zu den Toiletten. Das Erinnerungsstück hat eine besondere Bedeutung für die beiden. Foto: Alexander Block

Noch einmal wehte in Parchim am Wochenende der Geist des ehemaligen Jungen Staatstheaters in der Blutstraße durch den neuen Spielort in der Kulturmühle. Denn das Theater versteigerte historisches Mobiliar. Vor allem die Sitzbänkewaren heiß begehrt.